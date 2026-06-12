فتح باب التسجيل لمخيم مستكشف الفضاء الصيفي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2026، داعياً الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً للمشاركة في تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تعريفهم بعلوم الفضاء وقطاع الفضاء المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقام المخيم في مقر المركز، حيث ينظَّم على فترتين منفصلتين، تستمر الأولى للبنين من 13 إلى 16 يوليو، والثانية للبنات من 20 إلى 23 يوليو 2026. ويقدم البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعلم والاستكشاف والأنشطة العملية ضمن بيئة تفاعلية، بإشراف فريق من مهندسي المركز وباحثيه وخبراء قطاع الفضاء.

وسيحظى المشاركون خلال المخيم بفرصة لقاء رواد الفضاء الإماراتيين والتعرف إلى تجاربهم ومساراتهم وإنجازاتهم ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء. كما سيتعرفون إلى أساسيات مهام الفضاء وكيفية إسهام علوم وتكنولوجيا الفضاء في مجالات الاستكشاف والبحث والابتكار.

ويتضمن البرنامج كذلك أنشطة في الروبوتات وتجارب علمية تطبيقية، تتيح للطلبة فرصة فهم المفاهيم العلمية بشكل عملي وسهل، بما يعزز روح الفضول وحل المشكلات والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي. ويستمر التسجيل في مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2026 حتى 6 يوليو 2026.