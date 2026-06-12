خدمات جديدة لـ«أوقاف دبي» عبر«دبي الآن»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إتاحة عدد من خدماتها الوقفية عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، عبر منصة رقمية موحدة.

وتشمل الخدمات التي تم توفيرها للمرة الأولى عبر التطبيق خدمة الإشهاد الوقفي، وخدمة إصدار رسائل عدم ممانعة، وخدمة توريد إيرادات الوقف والقصّر، فيما تواصل المؤسسة توفير خدمة المشاركة في العمل الوقفي والتبرع عبر التطبيق، بما يتيح للجمهور الإسهام في دعم المشاريع والمبادرات الوقفية بكل يسر وسهولة.

وأكدت سمية محمد سعيد المفتول، رئيس قسم خدمات الأوقاف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق «دبي الآن» تأتي في إطار حرص المؤسسة على تطوير قنوات تقديم خدماتها، وتبسيط إجراءاتها، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذكية، تتمحور حول احتياجات المتعاملين.

وقالت سمية المفتول: «نسعى باستمرار إلى توفير خدمات وقفية رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات المؤسسة، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، وتأتي إضافة خدمات جديدة عبر تطبيق «دبي الآن»، ومنها إصدار الإشهاد الوقفي، وطلب رسالة عدم ممانعة، ضمن جهودنا لتقديم تجربة سلسة ومتميزة للمتعاملين عبر منصة موحدة، تتيح إنجاز الخدمات في أي وقت ومن أي مكان».

وأضافت أن المؤسسة تواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها الرقمية والاستفادة من أحدث الحلول التقنية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويدعم توجهات دبي نحو الريادة في الخدمات الحكومية الذكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الوقفية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، من خلال توفير قنوات رقمية مبتكرة، تواكب تطلعات المجتمع، وتدعم استدامة العمل الوقفي في إمارة دبي.