«كهرباء دبي» تنظم ورشة توعية للسلامة في العالم الرقمي

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، ورشة عمل توعوية، لتسليط الضوء على أساسيات السلامة في العالم الرقمي، وسبل حماية البيانات الشخصية عند استخدام التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وركزت الورشة أيضاً على كيفية اكتشاف الاحتيال الإلكتروني والروابط المشبوهة، بالإضافة إلى أسس الاستخدام الآمن للإنترنت والأجهزة الإلكترونية في العمل والحياة اليومية.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نعمل على تعزيز جودة الحياة الرقمية والأمن الرقمي والسيبراني من خلال صقل المعارف التقنية للكوادر النسائية في الهيئة، ومساعدتهن على أداء دورهن الإيجابي في ضمان أمن المجتمع والأسرة.

وتسهم الفعاليات التوعوية التي تنظمها اللجنة النسائية في ضمان بيئة رقمية آمنة في مكان العمل والمنزل، ونشر ثقافة الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الحديثة، والارتقاء بالجاهزية الاستباقية للموظفات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة».

وأشارت الموظفات المشاركات إلى أن ورشة العمل ترسخ مساهمتهن الفاعلة في رفع مستوى وعي النشء الجديد حول طرق الاستجابة الإيجابية الآمنة للمخاطر السيبرانية والرقمية.