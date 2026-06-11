تتويج «دبي للإعلام» بـ5 جوائز تقديراً لتميز برامجها ومبادراتها النوعية

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توجت مؤسسة دبي للإعلام بخمس جوائز ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، وذلك تقديراً لتميز برامج ومبادرات المؤسسة وما تقدمه من محتوى إعلامي ومعرفي مبتكر يواكب تطلعات الجمهور، ويعكس نجاحها في توظيف الإبداع والابتكار لترسيخ جودة المحتوى وتعزيز أثره المجتمعي، ما يدعم مكانة «دبي للإعلام» بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة.

وشهد الحفل الذي أقيم في فندق «الحبتور بالاس» بدبي تتويج «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» عن فئة «لين 6 سيجما» في الدورة الرابعة عشرة من جائزة «التحسين المستمر العالمية 2025»، حيث يُعد أول مركز يفوز بهذه الجائزة على مستوى العالم، بينما حصد مشروع «إطلاق الأرشيف الذكي «ذاكرتك»– صحيفة البيان» جائزة كايزن والابتكار، ضمن الدورة نفسها.

كما فاز برنامج «المفتش فصيح» عن فئة تعزيز اللغة العربية في الدورة الثانية عشرة من جائزة «أفكار الإمارات 2025».

ونالت مبادرة «ياك العون» التي أطلقها الخط الساخن في صحيفة الإمارات اليوم الجائزة نفسها عن فئة العمل التطوعي والإنساني، فيما توج برنامج «شارك تانك دبي» بجائزة فئة ريادة الأعمال.

تميز

وتُعد جوائز مجموعة دبي للجودة من أبرز الجوائز المؤسسية الهادفة لتكريم التميز والابتكار والتحسين المستمر، حيث تسهم منذ انطلاقها في ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي تقدم نماذج رائدة في مجالات التطوير والاستدامة عبر مختلف القطاعات.

ويعكس هذا التتويج نجاح مؤسسة دبي للإعلام في تطوير منظومة إعلامية متكاملة تقوم على الابتكار والجودة والارتقاء المستمر بالأداء، كما يجسد قدرتها على تحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة تحقق قيمة مضافة للمجتمع وتسهم في إثراء المشهد الإعلامي، حيث يمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى رصيد «دبي للإعلام» الحافل بالنجاحات، ويؤكد فاعلية جهودها في تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير بيئة عمل محفزة للإبداع والتميز، بما يرسخ مكانتها مؤسسة إعلامية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

حافز

وأعرب محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ «دبي للإعلام»، عن خالص شكره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على هذه الثقة والتكريم اللذين يشكلان حافزاً للمؤسسة لمواصلة الارتقاء بأدائها وتعزيز مساهمتها في تطوير القطاع الإعلامي.

وقال الملا: «نعتز بحصول «دبي للإعلام» على هذه الجوائز التي تمثل تقديراً لجهود فرق عمل المؤسسة وكوادرها، وتعكس نجاحنا في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والجودة في مختلف قطاعاتها، حيث يجسد هذا الإنجاز نجاح المؤسسة في بناء منظومة إعلامية متكاملة تقوم على الابتكار والكفاءة والتحسين المستمر، وترتكز إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من ابتكار وتطوير برامج نوعية قادرة على مواكبة تطلعات الجمهور وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الإعلام شريك أساسي في دعم التنمية وتعزيز جودة الحياة»، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها على الساحة الإعلامية عبر تحويل الأفكار النوعية إلى مبادرات مؤثرة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وإنتاج وصناعة المحتوى الهادف.