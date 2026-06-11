دبي.. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها

كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن إصدار نيابة السير والمرور أمراً بحبس سائق مركبة، قاد مركبته بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسبباً في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر، والتسبب في إتلاف مركبة الضحية أثناء وقوع الحادثة.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.

وأوضح المستشار صلاح الفلاسي، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء مفاده أن المجني عليه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء ولم يستطع بسبب وقوف مركبة معرقلة أمامه، حيث كان المتهم يقف خلفه ويضغط على بوق المركبة ويؤشر بالأضواء الأمامية وحين فُتح المسار أتى المتهم غاضباً ليسأله عن سبب عدم التحرك وتعطيل الطريق فأخبره المجني عليه بوجود مركبة معرقلة للسير، وبعد أن تحركت المركبات وسار المجني عليه في طريقه، وجد مركبة المتهم تطارده وتتحرك بصورة جنونية إلى أن انحرف أمامه وأغلق عليه الطريق، ومن ثم ترجل المتهم من المركبة متجهاً نحو المجني عليه محاولاً التعدي عليه فقام الضحية بالدوران السريع والفرار من المكان وتعرضت المركبة للإتلاف أثناء عبور المطبات.

وأفاد بأن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق في الحادثة فور ضبط المتهم وأمرت بتوجيه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف مال ملوك للغير، وعليه أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.

ونبه المستشار صلاح الفلاسي إلى أن على السائقين ضبط النفس والتحلي بأخلاق الطريق التي تعكس ثقافة المجتمع وأن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة المخولة لمحاسبة المخطئين، مؤكداً أن القانون كفيل بحفظ حقوق الأفراد دون أن يضع الشخص نفسة تحت طائلة المسائلة.