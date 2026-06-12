«سعيد لوتاه الخيرية» تستعرض مستجدات مستشفى جامعة دبي الطبية

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، اجتماع المجلس الثاني لعام 2026 في مقر مستشفى جامعة دبي الطبية، بحضور أعضاء المجلس المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، والمهندس حسين ناصر لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتور أحمد الحداد إلى جانب عدد من القيادات المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات مشاريع المؤسسة وملفات الحوكمة والتطوير المؤسسي.

واستعرض المجلس مستجدات مستشفى جامعة دبي الطبية، والمرحلة التالية من جاهزيته التشغيلية. كما قام أعضاء المجلس بجولة في عدد من المرافق الرئيسية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن مستشفى جامعة دبي الطبية يدخل مرحلة تتطلب تفكيراً مؤسسياً واضحاً، قائلاً «المستقبل في الرعاية الصحية لن يكون في زيادة الخدمات فقط، بل في بناء نظام قادر على إدارة الجودة، وحماية سلامة المرضى، وتوظيف التقنية في القرار والخدمة».