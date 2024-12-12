«نسائية دبي» تنظم مهرجان «ريتش» 19 الجاري

أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي عن تنظيم مهرجان النهضة الاستثماري لشباب الأعمال «ريتش» خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري في دبي برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين شباب الأعمال من الاستثمار وتهيئة الفرص لدخولهم في سوق العمل الجديد ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتجارة لدى الجيل القادم، وتزويدهم بمهارات عملية وجاذبة لهم للاستثمار.

كما يهدف المهرجان إلى توليد فرص استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، واستقطاب المواهب الاستثمارية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين علاقات تجارية بين رواد الأعمال، والتسويق لمشاريعهم عبر عرضها على الشركاء والجمهور.

ويتضمن المهرجان أركاناً وأقساماً متنوعة تخدم الشباب وأصحاب المشاريع الشبابية والأطفال، فضلاً عن سحوبات يومية، حيث يُشترط للاشتراك بالمهرجان أن يكون من مواطني الدولة ومن أصحاب المشاريع المتميزة، والعمر من 18-35 سنة، وأن تكون لديه علامة تجارية لمنتج ابتكاري متميز، كما يشترط وجود رخصة تجارية سارية المفعول، وأن يكون عمر المشروع لا يقل عن سنتين، مع وجود حساب بنكي ودخل سنوي لا يقل عن 50 ألف درهم صافي الأرباح.