أحمد الصايغ: تعزيز تنافسية القطاع الصحي الوطني

ثمّن معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الذي يعكس نهج القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة التطوير المؤسسي وترسيخ جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات عالمياً في جودة الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد معاليه أن المجلس الجديد، بما يضمه من خبرات وكفاءات وطنية متخصصة في مجالات الصحة والإدارة والاستثمار والحوكمة، سيعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وتعزيز دورها في تطوير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية الاتحادية، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.

وقال معاليه: «لقد أرست القيادة الرشيدة رؤية وطنية جعلت الإنسان محور التنمية وغاية الإنجاز، ورسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في بناء منظومات صحية متقدمة تستشرف المستقبل وتواكب المتغيرات، الأمر الذي يشكل دافعاً لمواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وجودة حياة واستدامة».