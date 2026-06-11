«إقامة دبي» تطلق منصة لتعزيز كفاءة العمل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي (إقامة دبي)، ممثلة بقطاع الخدمات الرقمية، نظام المحادثة الذكية المبتكر «إقامة GPT»، أول منصة داخلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مخصصة لخدمة الموظفين، في خطوة تعكس توجهات الإدارة نحو تسريع التحول الرقمي وتبني حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة بيئة العمل الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

نقلة نوعية

ويمثل النظام نقلة نوعية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، حيث يتيح للموظفين والمستخدمين الداخليين المصرح لهم التفاعل مع منصة رقمية قادرة على دعمهم في إنجاز مهامهم اليومية، والإجابة على استفساراتهم، إلى جانب توفير أدوات تساعد في إعداد وتحسين المحتوى، وتلخيص المستندات، واستخراج النقاط الرئيسية، وتوليد الأفكار والمخططات، وشرح المحتوى الفني والسياسات بلغة مبسطة، إضافة إلى دعم وتحسين المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد العقيد الخبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن إطلاق «إقامة GPT» يعكس رؤية إقامة دبي في تبني التقنيات المستقبلية التي ترتقي بمنظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية لتعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من العمل بأساليب أكثر كفاءة وابتكاراً.

وقال: في إقامة دبي، ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها ممكناً للإنسان وليست بديلاً عنه، ولذلك نحرص على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي بما يدعم كوادرنا، ويمنحهم أدوات أكثر ذكاءً لتطوير الأداء وتسريع الإنجاز، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والمسؤولية في بيئة العمل.

وأضاف أن «إقامة GPT» يمثل خطوة جديدة ضمن رحلة الإدارة نحو بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً واستباقية، مؤكداً أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يرتبط بشكل مباشر بالاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الأساسي للابتكار والتميز المؤسسي.

خطة تطوير

أوضح المقدم دكتور غالب عبدالله المري، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن إطلاق المنصة خطة تطوير حلول مبتكرة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم بيئة العمل الداخلية.

وأضاف أن تطوير المنصة تم وفق أعلى معايير وسياسات أمن وحماية المعلومات، بما يضمن استخداماً آمناً ومسؤولاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص إقامة دبي على بناء منظومة رقمية متطورة تجمع بين الابتكار التقني والموثوقية، وتوفر للموظفين أدوات مستقبلية تدعم قدرتهم على الإبداع وتحسين الأداء المؤسسي.

وتوفر المنصة تجربة استخدام مرنة تمكن الموظفين من بدء محادثات ذكية، وإدارة سجل المحادثات السابقة، والعودة إلى الأعمال السابقة بسهولة، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تساعد المستخدمين على صياغة الطلبات بشكل أكثر وضوحاً للحصول على نتائج دقيقة وفعالة.