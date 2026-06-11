كل درجة تصنع فرقاً.. لمنزل ذكي وفاتورة كهرباء أقل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد استهلاك الكهرباء في المنازل نتيجة الاعتماد المتزايد على أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المختلفة.

ومع ذلك، فإن تحقيق الراحة داخل المنزل لا يعني بالضرورة ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، إذ توجد العديد من الممارسات الذكية التي تساعد على ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على مستوى معيشي مريح في الوقت ذاته.

ويبدأ التوفير من الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف، التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء في معظم المنازل خلال أشهر الصيف. ويُنصح بضبط درجة الحرارة على مستويات مريحة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

حيث تحقق هذه الدرجة توازناً مناسباً بين الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة. كما يُفضّل استخدام خاصية التشغيل التلقائي التي تسمح لجهاز التكييف بالعمل وفق الحاجة الفعلية للتبريد، مما يساعد على تقليل الاستهلاك مقارنة بالتشغيل المستمر.

وتشير التجارب العملية إلى أن كل درجة إضافية يتم ضبطها ضمن النطاق المريح قد تسهم في خفض استهلاك الطاقة على مدار الموسم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة فاتورة الكهرباء، دون التأثير على راحة أفراد الأسرة.

كما يمكن تحقيق وفورات إضافية من خلال الاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، وإطفاء الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، إلى جانب فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وعدم تركها في وضع الاستعداد لفترات طويلة.

وعند شراء أجهزة جديدة، يُنصح بالتركيز على الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، حيث تستهلك كميات أقل من الكهرباء وتوفر أداءً أفضل على المدى الطويل.

كما يُفضّل الانتباه إلى الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة داخل المنزل، مثل أجهزة التكييف وسخانات المياه والأفران الكهربائية والمجففات، والعمل على استخدامها بطريقة مدروسة وفعّالة.

وأصبحت التقنيات الذكية اليوم توفر فرصاً أكبر للتحكم في استهلاك الطاقة داخل المنازل، حيث تتيح أنظمة التحكم الذكية، والمؤقتات الزمنية، وأجهزة مراقبة الاستهلاك، للسكان متابعة استخدام الكهرباء بشكل فوري، واتخاذ قرارات أفضل لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنزل.

وتُعد الطاقة الشمسية من الحلول الواعدة التي تدعم استدامة المنازل، وتسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المدى الطويل. ومع التطور المستمر في تقنيات الطاقة المتجددة، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية خياراً عملياً للعديد من المنازل، إذ تساعد على إنتاج جزء من الاحتياجات الكهربائية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما أن مراجعة فواتير الكهرباء بشكل دوري تساعد على فهم أنماط الاستهلاك، واكتشاف أي ارتفاعات غير مبررة، مما يمكّن الأسرة من اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة، وتحقيق وفر مستدام في استهلاك الطاقة.

ومن المهم التأكيد أن الترشيد لا يعني التقليل من الراحة أو التخلي عن متطلبات الحياة اليومية، بل يعتمد على الاستخدام الذكي للموارد المتاحة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أفضل توازن بين الراحة والكفاءة.

وفي إطار توجهات دبي نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، تسهم المنازل الذكية والموفرة للطاقة في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة لبناء مجتمعات أكثر استدامة وابتكاراً.

وفي النهاية، فإن خفض فاتورة الكهرباء لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل هو ثقافة وسلوك يومي يبدأ من أفراد الأسرة وينعكس على المنزل بأكمله. فكل قرار ذكي في استهلاك الطاقة يمثل خطوة نحو منزل أكثر كفاءة، وأسرة أكثر توفيراً، ومستقبل أكثر استدامة.