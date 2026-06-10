سعيد الطاير: لا زيادة في أسعار الكهرباء والمياه في دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لزيادة أسعار الكهرباء أو المياه، كما لا توجد خطط لتغيير التعرفة المعمول بها، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بفوائض إنتاجية واحتياطيات استراتيجية تضمن استدامة الخدمات واستقرارها.

وقال سعيد الطاير، خلال لقائه مع «أخبار الإمارات»، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تمتلك قدرات إنتاجية تفوق الاحتياجات الحالية، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمياه نحو 550 مليون جالون يومياً، مقابل طلب فعلي أقل من ذلك، ما يعكس وجود هامش أمان كبير يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الهيئة تطبق أعلى المعايير العالمية في إدارة وتوزيع الشبكات، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم حدوث انقطاعات، مشيراً إلى أن مؤشر الفاقد في قطاع الطاقة لا يتجاوز 2%، وهو من بين أفضل المعدلات عالمياً، بينما يبلغ متوسط مدة الانقطاع لكل متعامل أقل من دقيقتين سنوياً.

فائض مياه

وتابع: أن دبي حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء والأمن المائي، حيث تمتلك فائضاً يقدر بنحو 220 مليون جالون من المياه يومياً، إضافة إلى احتياطي استراتيجي يصل إلى نحو 30%، ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين والمقيمين ويؤكد عدم وجود أي مخاوف تتعلق بتوافر المياه.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريعها المستقبلية بوتيرة متسارعة، مع التركيز على ربط مشاريع إنتاج المياه بتقنيات الطاقة النظيفة، خاصة مشاريع التناضح العكسي، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو الاستدامة وخفض البصمة الكربونية.

تخزين استراتيجي

وأضاف أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة للتخزين الاستراتيجي تشمل خزانات إسمنتية فوق الأرض بسعة تتجاوز 1.1 مليار جالون، إلى جانب خزان جوفي استراتيجي تصل سعته إلى نحو 6 مليارات جالون، ما يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة مختلف الظروف والطوارئ.

وشدد الطاير على أن دبي تواصل استباق متطلبات المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية الذكية ومشاريع الطاقة النظيفة والأمن المائي، بما يرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في استدامة الخدمات وكفاءة إدارة الموارد الحيوية.