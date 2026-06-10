جائزة عالمية لمشروع محطة حصيان لتحلية المياه

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل صفقة للمياه - تحلية المياه»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن جوائز «آي جي» العالمية، وذلك عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، ويعد أول مشروع للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه، وسيرفع القدرة الإجمالية للإمارة إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبوصفنا مؤسسة رائدة عالمياً في مجال استدامة المياه والابتكار والبنية التحتية للطاقة، نبتكر حلولاً فاعلة ومستدامة، ونعمل على تطويرها بشكل مستمر لتعزيز تقنيات تحلية المياه وخفض تكلفتها، ما يضمن الوصول المستدام للمياه وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

ونستثمر في الحلول المستدامة للمياه، ونوظف التكنولوجيا والابتكار للمساهمة في بناء مستقبل الأمن المائي، وترسيخ النتائج الإيجابية، التي تسجلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة.

ويؤدي مشروع محطة تحلية مياه البحر في حصيان دوراً جوهرياً في الوفاء بالتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «تعزز هذه الجائزة سجل الهيئة الحافل بأبرز الجوائز العالمية، كما تؤكد مكانة الهيئة بوصفها مرجعاً عالمياً لتطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز والريادة في جميع عملياتها وأنشطتها».

يذكر أن الهيئة قد توجت أيضاً عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه بجائزة «أفضل صفقة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024»، التي تقدمها مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشونال».