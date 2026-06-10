شرطة دبي تستعرض خطط التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في إطار جهود تسريع التحول الرقمي وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والإداري.

واستعرض الاجتماع خطة التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة خدمات شرطية ذكية وأكثر مرونة وسرعة، بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويحسن تجربة المتعاملين، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي نحو توحيد الخدمات عبر القنوات الرقمية المشتركة.

كما ناقش المجلس مستهدفات التحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وتطوير الحوكمة الرقمية وإدارة البيانات المؤسسية، إضافة إلى تعزيز الأتمتة في العمليات الشرطية والميدانية، وتوسيع نطاق المشاريع التقنية التجريبية وتحويلها إلى تطبيقات تشغيلية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة مؤشرات الأداء الرقمية، وخطط إدارة المخاطر السيبرانية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل الرقمي للكوادر البشرية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد اللواء الدكتور المهيري أن شرطة دبي تمضي بخطوات متسارعة نحو تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز جودة الخدمات، مشيراً إلى أن المجلس يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول نحو منظومة رقمية متكاملة تدعم استدامة التطوير المؤسسي.