ولية عهد السويد تستقبل لطيفة بنت محمد وتبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبلت صاحبة السموّ الملكي الأميرة فيكتوريا إنغريد أليس ديزيريه، ولية عهد مملكة السويد، في العاصمة السويدية ستوكهولم، سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموّها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، وبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين.

من جهة أخرى، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادات ومسؤولين حكوميين من قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية، من المعنيين بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية في مجالات الصحة والرفاه الاجتماعي ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم.

واطلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّها، على السياسات والبرامج التي تتبناها مملكة السويد لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، وآليات التنسيق بين الجهات والوكالات التنفيذية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التجربة السويدية في تطوير نماذج متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية في مجالات الوقاية والصحة المجتمعية والرفاه الاجتماعي، ودور الابتكار والسياسات الاستباقية في تعزيز صحة الأفراد ورفاههم.

حضرت اللقاءين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وغسق شاهين سفيرة ونائب المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السويدية.

وتتضمن زيارة الوفد إلى مملكة السويد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال وممثلي الشركات العالمية الرائدة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية.