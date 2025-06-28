«نسائية كهرباء دبي» تحتفي بيوم المهندسات

في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين الكوادر النسائية، وتعزيز دور المرأة في القطاعات الهندسية، نظّمت اللجنة النسائية في الهيئة، فعالية خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»، تضمّن برنامج الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة المتنوعة، شارك فيها أكثر من 60 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإدارة العليا للهيئة، تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحرص على الاحتفال سنوياً بـ «اليوم العالمي للمهندسات»، تقديراً لإسهامات الكوادر النسائية في القطاع الهندسي، وتعزيزاً لروح الابتكار والتبادل المعرفي بين المهندسات.

وأضافت فاطمة الجوكر: «نعتبر هذا اليوم محطة سنوية مهمة، فهو ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل تأكيد عملي على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في قيادة المشاريع الحيوية ».

استضافت جلسة بعنوان «نساء رائدات: التغلب على التحديات وتوسيع الآفاق»، المهندسة مروة المعمري، أول مهندسة طيران إماراتية، حيث استعرضت تجربتها الملهمة كامرأة إماراتية في المجال الهندسي. وأدارت الجلسة المهندسة مريم عبد العزيز خانصاحب مدير الاستدامة المؤسسية وعضو اللجنة النسائية.

وقالت المعمري: «لا تقتصر الهندسة على بناء الأنظمة فحسب، وإنما تتمحور حول بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والمرونة والشمول، وبصفتي مهندسة طيران إماراتية، أؤمن بأن كل امرأة تعمل في مجال الهندسة اليوم، تمهد الطريق لأجيال من الحالمين والمبدعين الذين سيحدثون تحولاً في عالمنا».

وناقشت جلسة أخرى بعنوان «مهندسات الهيئة: قصص في النجاح والتمكين»، أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام المرأة في القطاع الهندسي، وشهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور.

شارك في الجلسة المهندسة عفراء سيف السويدي نائب مدير - صيانة الأعمال المدنية، والمهندسة مزون غالب محمد، مهندس أول – نظام الوقاية من الحريق؛ والمهندسة بثينة سالم الشامسي مهندس أول - قواعد بيانات اسكادا، وأدارتها المهندسة فاطمة كريم مهندس أول – العمليات الميدانية.