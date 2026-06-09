ضابط إيطالي: شرطة دبي تتبنى رؤية واضحة للابتكار والقيادة

أكد الملازم فينتشينزو فيكيوني من قوات الدرك الكارابينييري الإيطالية أن مستقبل العمل الشرطي لم يعد يُقاس فقط بمدى التقدم التقني، بل بقدرة المؤسسات الأمنية على تحقيق التوازن الدقيق بين الابتكار والقيادة والأخلاقيات، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في المشهد الأمني العالمي تفرض نماذج أكثر شموليةً ومرونة.

ونوه الملازم فينتشينزو فيكيوني خلال مشاركته في النسخة الثالثة من الدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية «PIL» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، إلى أن شرطة دبي برزت كنموذج لأحد أبرز المحاور التي أعادت تشكيل تصوره لمستقبل العمل الشرطي، قائلاً: «ما لفت انتباهي هو قدرة شرطة دبي على تحقيق مستويات عالية من الأمن، مع تبني رؤية واضحة للابتكار والقيادة والتحديث».

وأضاف «تعد مراكز الشرطة الذكية نموذجاً متقدماً يعكس هذا التوجه، حيث توفر خدمات شرطية على مدار الساعة من خلال أنظمة ذكية تعزز سهولة الوصول للخدمات وتحافظ على الخصوصية وترفع كفاءة الأداء. إن هذه المبادرات تعكس نموذجاً شرطياً متكاملاً يجمع بين التقدم التقني وسرعة الاستجابة والتركيز على احتياجات المتعاملين».

وأكد أن البرنامج سيؤثر بشكل مباشر على نهجه المهني، ولا سيما في ما يتعلق بقيادة التغيير بطريقة منهجية، وتقييم الابتكار من زوايا متعددة تشمل الحوكمة والأخلاقيات والاستدامة والأثر التشغيلي، وليس فقط الجانب التقني.

وأكد أن البرنامج أتاح له فرصة الاطلاع على تجارب دولية متنوعة، ومناقشة سبل تطوير العمل الشرطي في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، ضمن بيئة تفاعلية قائمة على تبادل الخبرات.

مُضيفاً أن من أبرز ما ميّز البرنامج قدرته على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وخاصة من خلال مشروع الأسبوع الثالث، الذي تطلب من المشاركين إعداد مقترحات استراتيجية واقعية خلال فترة زمنية محدودة.