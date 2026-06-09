«إقامة دبي» تنال «ذهبية» الابتكار في بيئة العمل

حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الجائزة الذهبية ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، عن فئة «الابتكار في ممارسات بيئة العمل الشاملة للجهات الحكومية».

وذلك تقديراً لجهودها الرائدة في تطوير منظومة عمل مستقبلية تعزز تجربة الموظف، وتدعم استقطاب وتمكين المواهب، وترسخ مفاهيم الشمولية والابتكار والاستدامة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز انعكاساً لنهج «إقامة دبي» في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتميز المؤسسي، من خلال تطبيق مبادرة القيمة المقترحة للموظف (Employee Value Proposition - EVP)، التي تمثل نموذجاً متكاملاً لبناء بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي، ورفع مستويات السعادة الوظيفية، وتنمية القدرات المستقبلية للكفاءات البشرية.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، أن هذا التتويج العالمي يجسد رؤية الإدارة العامة في بناء منظومة موارد بشرية قائمة على الابتكار والتمكين وجودة الحياة الوظيفية.

مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان كان ولا يزال محور رحلة التطوير والتميز التي تقودها إقامة دبي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء مؤسسات حكومية أكثر جاهزية ومرونة للمستقبل.

وأضاف أن إقامة دبي عملت على تطوير منظومة متكاملة لتعزيز العلامة الوظيفية للمؤسسة (Employer Branding)، ترتكز على فهم تطلعات الموظفين وتطوير تجارب عمل أكثر تأثيراً من خلال محاور تشمل التطوير المهني، والتمكين، والرفاه الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، وتعزيز الثقافة المؤسسية الإيجابية، بما يدعم استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس قدرة إقامة دبي على تحويل المفاهيم الحديثة في إدارة المواهب إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس، تعتمد على البيانات والتحليل والابتكار، وتسهم في تعزيز الإنتاجية والارتباط الوظيفي واستدامة الأداء المؤسسي.