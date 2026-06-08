نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية «MST JUNIOR» فعالية «صيف سياحي آمن» في شاطئ أم سقيم 2، والهادفة إلى تعزيز الأمن السياحي والتعريف بالخدمات التي تُقدمها شرطة دبي للسياح والقطاع السياحي.

وشهد الفعالية المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه الرائد شهاب السعدي، وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي.

وشارك في العروض المقدمة خلال الفعالية كل من مجلس الروح الإيجابية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأكاديمية شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومبادرة «ستوديو الصناع»، ومركز شرطة الموانئ.

وتضمنت العروض معزوفات قدمتها فرقة شرطة دبي الموسيقية، وعرضاً للكلاب البوليسية قدمته إدارة التفتيش الأمني K9، وأنشطة متنوعة نظمها مجلس الروح الإيجابية، وورشة عمل نظمتها مبادرة «ستوديو الصناع»، إلى جانب مشاركة الدوريات الأمنية السياحية، والدراجات المائية لمركز شرطة الموانئ، والدراجات الهوائية لشرطة دبي، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المتنوعة التي قدمتها أكاديمية «MST JUNIOR».

وأكد المقدم محمد عبدالرحمن أن فعالية «صيف سياحي آمن» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، للعمل على تعزيز الأمن السياحي وغرس مفاهيم السلامة والتوعية لدى الجمهور، إلى جانب التعريف بخدمات شرطة دبي وخدمات إدارة الشرطة السياحية الموجهة إلى السياح، ومنها طرق التواصل مع الشرطة على الرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 في الحالات غير الطارئة، وطرق تقديم البلاغات بالجرائم الإلكترونية على موقع Ecrime، وخدمة دعم السياح المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.

وختم المقدم محمد عبدالرحمن أن فعالية «صيف سياحي آمن» تُعد من مبادرات إدارة الشرطة السياحية الرامية إلى دعم القطاع السياحي في إمارة دبي، ودعم رؤية واستراتيجية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وخلق بيئة سياحية آمنة، منوهاً إلى أن فعالية «صيف سياحي آمن» سيستمر تنظيمها خلال إجازة الصيف في عدة أماكن على مستوى إمارة دبي.