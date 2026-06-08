جامعة دبي تبحث التعاون الأكاديمي مع الصين

التقى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، تشنج جيكسين السفير الصيني لدى الدولة يرافقه أو بوشيان القنصل العام الصيني في دبي ووفد من المسؤولين في السفارة الصينية لدى الدولة بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية بحضور البروفيسور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وتم خلال اللقاء بحث تنمية مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي وسبل التعاون في الأبحاث المتقدمة ومنها أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات، وتنفيذ برامج تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة منها جامعة سيخوان الصين وهي الأولى في الصين، وجامعة بيجين الثانية في الصين، وهما من أهم 100 جامعة في العالم، بالإضافة إلى جامعة شنغهاي جياتونج، ومعهد بكين للتكنولوجيا.

وقال الدكتور عيسى البستكي: إنه طبقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا، والتي نصت على التعاون وإجراء تبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة، تستعد الجامعة لفتح مكتب للمعهد في جامعة دبي بعد موافقة وزارة التعليم العالي بما يتيح التعاون في مجال الدكتوراه والماجستير للدرجات المزدوجة إضافة للتعاون في مجال البكالوريوس أيضاً، بما يخدم مجتمعات الأعمال ويدعم البحث العلمي وينمي مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية التعاون بين الجانبين على الصعيد العلمي والتكنولوجي المتطور وفي مجالات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً أن دولة الإمارات تعتبر الثالثة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي في التصميم والتطوير والتطبيق بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وعلى أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة والابتكار والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة في التخصصات المختلفة.

وقام الوفد بجولة في حرم الجامعة شملت الكليات والمختبرات المختلفة ومنها مختبر شركة هواوي الصينية، واطلع على تجهيزاتها وبنيتها التكنولوجية ومرافقها المختلفة، إضافة إلى مقر معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية.