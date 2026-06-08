إطلاق مبادرة «الخير المستدام» للحد من هدر المواد الغذائية

والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ولطيفة القمزي، مدير عام مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام في دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».
والرئيس التنفيذي والمدير العام في ميناء جبل علي، وشهاب محمد الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي.
إدارة الشحنات
وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستفيدين، كما تستهدف تبسيط إجراءات وتكاليف الإفراج عن هذه الشحنات، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لصالح الشركات المتنازلة عن هذا النوع من الشحنات والراغبة في التبرع بها لصالح مبادرة وبرامج بنك الإمارات للطعام.
ودعم التوجهات الوطنية لإمارة دبي ودولة الإمارات بوجه عام، لتحقيق مبادئ الاستدامة في مجال العمل الخيري، والحد من هدر المواد الغذائية، والاستفادة من هذه الشحنات من خلال إعادة توزيعها إلى حيث تكون الحاجة إليها».
خطوة رائدة
وقالت: «سنوفر في بلدية دبي الدعم الفني والرقابي، للتأكد من مطابقة الشحنات الغذائية للمعايير الصحية قبل تحويلها إلى بنك الإمارات للطعام، إلى جانب تقديم استشارات وإرشادات لضمان الامتثال لمعايير السلامة الغذائية، بما يسهم في تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية».
وبدوره أكد شهاب محمد الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل مبادرة الخير المستدام خطوة عملية نحو تفعيل دور القطاع اللوجستي في دعم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال توظيف إمكاناتنا التشغيلية وشبكتنا المتكاملة لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية ذات تأثير ملموس.
ونؤمن بأن هذه الشراكة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تقليل هدر المواد الغذائية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة».
ونؤكد من جانبنا حرصنا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي، وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة، وتقليل التكاليف المرتبطة بها، بما يضمن وصول المواد الغذائية بأسلوب آمن إلى الجهات المستفيدة منها بكفاءة وسرعة».
نموذج مبتكر
وعبر هذه المبادرة الرائدة الداعمة للعمل الإنساني والممارسات المستدامة ستتعاون الجهات في إدارة الشحنات الغذائية والمساهمة في تحويلها إلى بنك الإمارات للطعام، ليتولى توزيعها على المستحقين في الدولة، ما يعزز من استدامة الموارد، والإدارة المثلى لفائض الطعام، والحد من هدره، وفي الوقت نفسه دعم جهود إمارة دبي في مجال تحقيق الأمن الغذائي».