98.9 % الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً في البرشاء

أكد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة البرشاء يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، نظراً لطبيعة المنطقة التي تجمع بين الكثافة السكانية والحراك السياحي والتجاري، الأمر الذي يتطلب جاهزية ميدانية عالية، وخططاً استباقية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية.

وأشار معاليه إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.

واطلع معاليه، خلال الجولة التفتيشية، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وآليات تطوير العمل الأمني والميداني، وخطط تعزيز الجاهزية الشرطية، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الاختصاص.

واستمع معاليه إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، التي تُعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتراً مربعاً، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية، تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة.

وخلال التفتيش تابع معاليه نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والتي أظهرت تحقيق نسبة 98 % في الشعور بالأمان، و98.9 % في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9 %، وبلغت نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك 97 %.

إضافة إلى تسجيل 144 ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4 %، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات الأمنية.

وفي ختام التفتيش أشاد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات، تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.

كما وجه معاليه بضرورة الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الذكية في دعم المنظومة الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الأمنية، وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المجتمع في منطقة الاختصاص.