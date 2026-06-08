98.9 % الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً في البرشاء

وأشار معاليه إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.
جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.
واستمع معاليه إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، التي تُعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتراً مربعاً، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية، تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة.
إضافة إلى تسجيل 144 ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4 %، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات الأمنية.
وفي ختام التفتيش أشاد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات، تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.