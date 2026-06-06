«إقامة دبي» تخرّج أول دفعة من ممارسي «الكوتشينغ»

أعلن مركز التعلم المستمر وتطوير المواهب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن تخريج أول دفعة من ممارسي «الكوتشينغ» الذين أنهوا برنامجاً تدريبياً متخصصاً يستوفي معايير الاتحاد الدولي للكوتشينغ (ICF)، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي (ACC). تأتي هذه المبادرة لترسّخ نهج إقامة دبي في بناء قدراتها من الداخل، وتعزيز ثقافة التمكين، وترجمة التوجه المؤسسي الذي يعتبر الاستثمار في الإنسان الركيزة الأهم للتميز واستدامة جودة الخدمات.

وجرى تخصيص الدفعة الأولى لقطاع المنافذ الجوية بوصفه الواجهة الأولى لإمارة دبي ونقطة التواصل الرئيسية مع ملايين المسافرين سنوياً. وقد جاء هذا التركيز انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه موظفو المنافذ بوصفهم أكبر شريحة من مقدمي الخدمة في المؤسسة.

واعتمد البرنامج نموذجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين التأسيس النظري، والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل الحكومية، والإعداد المهني الذي يهيئ الخريجين للحصول على الاعتماد الدولي وفق منهجيات ICF.

وتنعكس هذه الخطوة مباشرة على منظومة العمل في المنافذ الجوية، عبر تمكين الموظفين من أدوات حديثة في التواصل الفعّال وإدارة التحديات وبناء فرق عمل أكثر انسجاماً، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمة.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن تطوير العنصر البشري يشكل إحدى أهم ركائز تميّز المؤسسة، قائلاً: «ننظر إلى كوادرنا بوصفهم الركيزة الأساسية التي تستند إليها المؤسسة في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، وتمكينهم جزء لا يتجزأ من مسيرة الريادة التي نلتزم بها.

إن تخريج هذه الدفعة من مُمارسي الكوتشينغ يعبّر عن إيماننا بقدرة أبناء المؤسسة على صناعة الأثر وقيادة التطوير، ويعكس حرصنا على أن تبقى جودة خدماتنا في أعلى مستوياتها، وأن تظل منافذ دبي نموذجاً عالمياً في الكفاءة وجاهزية الصفوف الأمامية».

وتواصل إقامة دبي من خلال هذه المبادرات تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تقدّماً في تطوير رأس المال البشري، عبر برامج داخلية مستدامة تُترجم قيم المؤسسة وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة حكومية رائدة تعتمد على الكفاءة والابتكار وتضع المتعامل في قلب الأولويات.