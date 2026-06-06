«فرجان دبي» تحتفي بالحجاج بمبادرة مجتمعية موروثة

احتفت مؤسسة «فرجان دبي» بالحجاج العائدين من بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحج، بمبادرة مجتمعية تمثلت في توزيع الأعلام الخضراء على منازلهم، في مشهد احتفالي يعكس روح الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع. وحرصت المؤسسة على تسليم الحجاج بطاقة مرفقة كُتب عليها: «تقبل الله طاعتكم.. حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور»، في لفتة إنسانية تحمل أسمى معاني التهنئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود «فرجان دبي» لتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة، وإحياء العادات التراثية التي ارتبطت بمواسم دينية مهمة، وكانت هذه العادة تمثل رسالة فرح لأهالي الحي، إذ إن رفع العلم الأخضر كان بمثابة دعوة للجيران والأقارب لمشاركة الحجاج فرحتهم، وتقديم التهاني لهم بهذه المناسبة المباركة. ويعكس هذا التقليد جانباً مهماً من مظاهر التكاتف الاجتماعي التي تميّز المجتمع الإماراتي، حيث تتقاطع فيها القيم الدينية مع الموروث الشعبي.

عادات أصيلة

وأكدت إلهام العوضي، مدير التسويق في «فرجان دبي»، أن توزيع الأعلام الخضراء يأتي إحياءً لعادة إماراتية أصيلة ارتبطت بوجدان المجتمع، وتعكس عمق ارتباطه بقيمه الدينية وتراثه الثقافي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لجهود المؤسسة في تعزيز حضور الموروث الشعبي في الحياة اليومية للأحياء السكنية.

وقالت: «إن «فرجان دبي» تحرص على استقبال الحجاج العائدين إلى الدولة بعد أداء المناسك، في إطار دورها المجتمعي الرامي إلى تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وترسيخ مظاهر الفرح الجماعي التي تجمع السكان حول مناسبات دينية ووطنية، بما يسهم في خلق بيئة مجتمعية أكثر تماسكاً وتفاعلاً».

وأضافت أن المؤسسة مستمرة في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في إحياء العادات والتقاليد الإماراتية، ونقلها إلى الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة، بما يعزز الهوية الوطنية ويؤكد أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

دلالات خاصة

ويحمل اللون الأخضر في هذا السياق دلالات احتفالية خاصة، إذ يعكس مشاعر الفرح والسرور بعودة الحجاج، حيث كان الأهالي في الماضي يتسابقون لزيارة المنازل التي تزينت بهذه الراية، لتقديم التهاني والتبريكات. في المقابل، كان الحاج يستقبل زواره بحفاوة، ويقدم لهم الهدايا التذكارية مثل: المسابيح، والكاميرات الصغيرة التي تتضمن صوراً للكعبة المشرفة، إضافة إلى ماء زمزم، وغيرها من الرموز التي توثق هذه الرحلة الإيمانية.

وتؤكد هذه المبادرة حرص «فرجان دبي» على استعادة تفاصيل من الذاكرة الشعبية الإماراتية، وإعادة تقديمها بصورة معاصرة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث، وتدعم استمراريته كجزء حي من حياة الأفراد، بما يرسّخ مفاهيم الانتماء والتواصل بين الأجيال المختلفة داخل المجتمع.