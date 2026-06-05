"طرق دبي" تُطلِقُ برنامجاً تخصصياً في الذكاء الاصطناعي

أطلقَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الربع الرابع من العام 2025 برنامجها التخصصي في الذكاء الاصطناعي، الذي بدأت بتنفيذه بالتعاون مع جامعة برمنجهام، بهدف تعزيز قدرات موظفيها وتطوير مهاراتهم في التقنيات المستقبلية، بما يدعم توجهات الهيئة نحو ترسيخ التحول الرقمي وتبنّي الحلول الذكية في مختلف مجالات العمل المؤسسي.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع التوجهات الأخيرة لحكومة دبي الرشيدة نحو تبنّي التقنيات المتقدمة، والمتمثلة في إطلاق منظومة حكومية جديدة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات عبر حلول تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تؤكدُّ الهيئة ريادتها وحرصها المستمر على تدريب كوادرها الوظيفية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من إدراكها الراسخ بأهمية هذه التقنيات ودورها الفعّال في تحسين وتطوير خدماتها المُقَدَّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وشهد البرنامج مشاركة 463 موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية والتخصصية، حيث يركز على بناء المعرفة المتخصصة، وتطوير المهارات العملية، وتمكين الاستخدام التطبيقي للتقنيات الحديثة، بما يدعم التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة المستمرة لدعم توجهات حكومة دبي في تبنّي التقنيات المتقدمة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030، ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات.