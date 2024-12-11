«أوقاف دبي» تطلق مواقف استثمارية دعماً للعمل الإنساني بالتعاون مع «باركن»

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، اتفاقية شراكة مع شركة باركن، تدعم التعاون الثنائي بين الجانبين عبر إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون كل من «أوقاف دبي» و«باركن» في مشاريع بناء وتطوير مواقف المركبات متعددة الطوابق وطرحها وتنفيذها، على أن تقوم المؤسسة بتقديم التمويل اللازم للتطوير والبناء، فيما تقوم شركة «باركن» بعمليات التنفيذ والتطوير وتشغيل وإدارة المشروع وتقديم خدمات المواقف الذكية والمواقف بشكل عام.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المشروع يهدف إلى توسعة استثمارات الوقف وتنويعها لتشمل مختلف القطاعات الاستثمارية الحيوية المتاحة بما يسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوقف في إمارة دبي. وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: بصفتنا الشركة الرائدة في تشغيل وإدارة وتطوير حلول مواقف المركبات المبتكرة في دبي، نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر لإطلاق هذا المشروع الطموح.