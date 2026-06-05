توعية الأطفال باكتشاف الذات ومواجهة التنمر

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية «اللطف يجعلنا أقوى»، وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، ضمن مبادرة «نحذر لا نخسر»، وذلك على مدى يومين في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الخوانيج، بمشاركة 570 طفلاً.

تضمّنت الفعالية أنشطة تفاعلية وجلسات قرائية أتاحت للأطفال التعرف إلى مفاهيم اللطف والاحترام وتقبل الذات والثقة بالنفس بأساليب مبتكرة تتناسب مع أعمارهم، كما تعرّفوا بأسلوب مبسط وممتع إلى أساليب الوقاية من التنمر وكيفية التعامل معه، بما يسهم في ترسيخ بيئة آمنة وداعمة تعزز صحتهم النفسية والعاطفية.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المؤسسة تواصل توظيف الأدوات التوعوية والإبداعية للوصول إلى الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية والعاطفية.