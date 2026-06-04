تعاون بين «طرق دبي» و«جافزا» لتنظيم العمل في حرم الطريق

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون ولتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة لتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

ووقع الاتفاقية من قِبل الهيئة، حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، ومن المنطقة الحرة لجبل علي، عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال حسين البنا: «تحرص الهيئة على تعزيز البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، ومنها المناطق التطويرية والمناطق الحرة.

وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، وتأتي تلك الاتفاقيات لضمان تكامل الخطط وتوحيد الجهود في تنظيم حرم الطريق في الإمارة من خلال مرجعية واحدة تتولّى رسم تلك الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وبما يسهم بصورة فعّالة، ولاستدامة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في دبي».

وقال عبدالله الهاشمي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية الإمارة في تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية والتميّز التشغيلي، حيث نحرص في (دي بي ورلد) على مواءمة خططنا التطويرية مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة.