مرشحو شرطة دبي يعزّزون الوعي بين طلبة المدارس

أطلقت أكاديمية شرطة دبي سلسلة من الورش التطبيقية والتوعوية الميدانية في عدد من مدارس دبي، يُقدمها الطلبة المرشحون والمرشحات بالأكاديمية، بما يسهم في دعم توجه القيادة العامة لشرطة دبي في أن تكون دبي «المدينة الآمنة».

وتُجسد هذه الورش التطبيقية والتوعوية، التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع مركز حماية الدولي ومبادرة «أمن المدارس» وقسم الشرطة المجتمعية، ترجمة عملية للمناهج الشرطية والأمنية، من خلال تفعيل الجوانب التطبيقية وتحويلها إلى ممارسات ميدانية تدعم مُخرجات التعليم، ومنها مساق «دور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة»، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي.