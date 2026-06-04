منزل مستعد.. لصيف أكثر راحة

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في دولة الإمارات، تزداد أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحار لضمان راحة الأسرة والمحافظة على سلامة المسكن وكفاءة مرافقه، فالصيف لا يمثل تحدياً لراحة السكان فحسب، بل يشكل أيضاً اختباراً لجاهزية المنزل وقدرته على التعامل مع الظروف المناخية القاسية التي تتطلب عناية واهتماماً خاصين.

وتُعد الصيانة الوقائية من أهم الممارسات التي تساعد على الحفاظ على المنزل وتقليل احتمالية الأعطال المفاجئة خلال أشهر الصيف، لذلك يُنصح بالبدء بفحص أنظمة التكييف والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة، إلى جانب تنظيف «الفلاتر» ومراجعة الوحدات الداخلية والخارجية للتأكد من سلامتها وخلوها من أي عوائق قد تؤثر في أدائها، بما يضمن استمرارية التبريد وتجنب الأعطال التي قد تحدث خلال فترات الذروة.

كما يُنصح بمراجعة حالة العزل الحراري للنوافذ والأبواب والتأكد من سلامتها، إذ يسهم العزل الجيد في الحد من تسرب الحرارة إلى داخل المنزل وتحسين مستوى الراحة للسكان خلال فصل الصيف، ولا تقتصر الاستعدادات على أنظمة التكييف فقط.

بل تشمل أيضاً فحص خزانات المياه والأسطح والتأكد من سلامتها وخلوها من أي تسربات أو أضرار قد تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إجراء جولات تفقدية دورية للمرافق والخدمات المنزلية للتأكد من جاهزيتها واستدامة أدائها.

وتُعد التهوية الجيدة أحد العناصر المهمة للحفاظ على بيئة منزلية آمنة وصحية، حيث يساعد وجود تهوية مناسبة في المطابخ وغرف الخدمات وغرف الكهرباء وأماكن المعدات على تقليل تراكم الحرارة والرطوبة، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو الأعطال التشغيلية.

ومن الجوانب التي تستحق اهتماماً خاصاً خلال فصل الصيف سلامة الأنظمة الكهربائية، فمع زيادة تشغيل أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المختلفة، ترتفع الأحمال الكهربائية داخل المنزل، الأمر الذي يستوجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والقواطع ولوحات التوزيع.

كما يُنصح بعدم تحميل المقابس أو موزعات الكهرباء بأجهزة تتجاوز قدرتها التشغيلية، لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة مخاطر الأعطال أو الحرائق.

ويُفضّل أيضاً إجراء فحص دوري للوحات التوزيع الكهربائية بواسطة فنيين مختصين للتأكد من سلامة القواطع الكهربائية والتوصيلات الداخلية، وعدم وجود أي مؤشرات على ارتفاع الأحمال أو السخونة غير الطبيعية، بما يسهم في تعزيز السلامة الوقائية للمسكن.

كما ينبغي عدم إغفال سلامة أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن الذين قد يكونون أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، ويشمل ذلك توفير بيئة داخلية مريحة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

إن المحافظة على المنزل لا تقتصر على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل تبدأ بالوقاية والاستعداد المسبق، فكل إجراء وقائي يتم اتخاذه قبل موسم الصيف يسهم في تعزيز سلامة المسكن، وإطالة العمر التشغيلي لمرافقه، وتقليل احتمالية الأعطال الطارئة وما قد يترتب عليها من تكاليف إضافية.

وفي إطار توجهات دبي نحو تعزيز جودة الحياة واستدامة المجتمعات السكنية، تمثل العناية بالمساكن والمحافظة على جاهزيتها مسؤولية مشتركة تسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة ومستدامة، فالمنزل المستعد للصيف هو منزل يحافظ على راحة الأسرة وسلامتها، ويعكس ثقافة الوعي والاهتمام التي تشكل أساس المجتمع المستدام.

وفي النهاية، فإن الاستعداد المبكر لموسم الصيف ليس مجرد إجراء موسمي، بل هو استثمار في سلامة المنزل وراحة الأسرة واستدامة المسكن، بما يضمن الاستمتاع بصيف أكثر راحة وأماناً للجميع.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان