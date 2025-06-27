لطيفة بنت محمد: عام هجري جديد نستقبله بقلوب يملؤها الإيمان والأمل

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلة الله تعالى أن يكون عاماً حافلاً بالسلام والسكينة.

وقالت سموها في تغريدة عبر منصة «إكس»: «عام هجري جديد، نستقبله بقلوب يملؤها الإيمان والأمل.. ونسأل الله أن يكون عاماً حافلاً بالسلام والسكينة.. بالمحبة والتسامح والعطاء والقيم الإنسانية النبيلة التي زرعها في نفوسنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلّم.. وكل عام وقيادتنا الغالية، وشعب الإمارات الكريم، والأمة الإسلامية جمعاء بخير وأمان وازدهار».