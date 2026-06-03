تأشيرة ذكية للعلاج والاستشفاء في دبي

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب وهيئة الصحة في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير رحلة صحية متكاملة للقادمين إلى الإمارة بغرض العلاج والاستشفاء، عبر تعزيز التكامل بين خدمات الإقامة والتأشيرات والخدمات الصحية، بما يدعم مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في السياحة الصحية وجودة الحياة.

تكامل

تأتي المذكرة في إطار توجهات حكومة دبي لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير خدمات مترابطة واستباقية تتمحور حول الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية «نحن الإمارات 2031».

ويركز التعاون على تسهيل إجراءات التأشيرات العلاجية وتطوير تجربة أكثر سلاسة للمرضى تبدأ قبل وصولهم إلى دبي وتمتد خلال مراحل العلاج والمتابعة، إلى جانب دعم مبادرات السياحة الصحية والترويج الدولي لمنظومة «تجربة دبي الصحية».

كما تشمل المذكرة تعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين، ودعم التكامل مع منظومة الضمان الصحي، وتطوير آليات مشتركة تتيح لأعضاء «تجربة دبي الصحية» تقديم طلبات التأشيرات العلاجية للمرضى القادمين من خارج الدولة بكفاءة وسهولة.

ويمهد التعاون لإطلاق مبادرات نوعية مستقبلية، أبرزها تطوير التأشيرة العلاجية الذكية وتعزيز الخدمات الاستباقية للمرضى، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة وترسيخ تنافسية دبي في قطاع السياحة الصحية.

خدمات

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، أن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي الذي تتبناه دبي، مشيراً إلى أن الشراكة تسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وسلاسة تربط بين خدمات الإقامة والخدمات الصحية وتعزز تنافسية الإمارة عالمياً في قطاع السياحة العلاجية.

جهود

من جانبه، أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن السياحة الصحية تمثل تجربة إنسانية متكاملة تتجاوز رحلة العلاج لتشمل سهولة الوصول وجودة الرعاية ووضوح الإجراءات.

مشيراً إلى أن المذكرة تدعم جهود دبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للصحة والاستشفاء من خلال نموذج خدمات مترابط يتمحور حول الإنسان.

وتعكس الشراكة حرص الجانبين على تطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز التكامل الحكومي وترتقي بجودة الخدمات، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة مستقبلية أكثر كفاءة وجاهزية ويعزز مكانتها مدينة عالمية رائدة للحياة والعمل والزيارة.

محمد المري:

نبني منظومة مترابطة تضع الإنسان في قلب الخدمة

علوي الشيخ:

السياحة الصحية تجربة متكاملة تتجاوز رحلة العلاج