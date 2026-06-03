61 ألف مكالمة استقبلتها شرطة دبي خلال إجازة العيد

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال (901) في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، 61 ألفاً و42 مكالمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بواقع 55 ألفاً و325 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و5717 مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، على جهود موظفي المركزين، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية، بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.