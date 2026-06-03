«بيت الخير» تنفق 9.6 ملايين درهم لإسعاد آلاف الأسر في عيد الأضحى

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن حملتها الموسمية لعيد الأضحى المبارك أنفقت نحو 9.6 ملايين درهم، استفاد منها آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، ضمن برامجها الإنسانية خلال العيد.

وتصدرت الحملة مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم، ضمن مبادرة «مكرمة العيد»، التي تم تحويلها عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، التابعة لصندوق التنمية المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف دعم الأسر، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين جودة الحياة.ونفذت الجمعية مشاريعها بنجاح.

حيث وزعت نحو 1,990 أضحية، بقيمة تقارب 1.42 مليون درهم، استفادت منها حوالي 4,000 أسرة. كما وزعت نحو 1,200 ذبيحة ضمن مشروع «نُسُك» للعقائق والنذور، بقيمة تقارب 816 ألف درهم، واستفادت منها حوالي 2,400 أسرة.وفي جانب الدعم النقدي، قدمت الجمعية عيديات بقيمة إجمالية تقارب 2.29 مليون درهم، ضمن مشروع «العيدية»، استفادت منها نحو 433 أسرة.

كما تلقت الجمعية تبرعاً بقيمة 1 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم مشروع «كسوة العيد»، وتم إنفاقه بالكامل خلال الحملة، ليصل إجمالي الإنفاق على المشروع إلى نحو 1.16 مليون درهم، استفادت منه الأسر المستهدفة بعدد مماثل يقارب 433 أسرة.