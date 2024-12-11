شرطة دبي تنظم خلوة لاستشراف مستقبل الخدمات اللوجستية

شهد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بشرطة دبي، خلوة استشراف مستقبل الخدمات اللوجستية في شرطة دبي، التي نظمتها الإدارة العامة بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، بحضور العقيد الدكتور حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعقيد صلاح المرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط، وشركاء الإدارة العامة للدعم اللوجستي ومن الموردين.

وقال اللواء علي غانم إن التغيرات الجذرية التي شهدها القطاع اللوجستي خلال الفترة الماضية، أبرزت أهمية اتباع نهج جديد وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة أداء الخدمات اللوجستية، وضمان استمراريتها بالشكل الأمثل من خلال الاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبما يسهم في تلبية التحديات والتغيرات بمرونة عالية.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور حمدان الغسية، أن استشراف المستقبل أصبح أمراً حيوياً في مجال الأمن، بحيث يتنبأ بالتحديات المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

مضيفاً أن شرطة دبي تعمل على تطوير أنظمة أمنية ذكية تعتمد على رصد وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يُساهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية.