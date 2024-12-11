ملتقى أمني يبحث إجراءات الاحتفال برأس السنة

نظمت الصناعة الأمنية «سيرا» صباح أمس في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي، الملتقى الثالث لمدراء الأمن، بحضور المستشار الأمني المهندس عارف الجناحي، ومسؤولي الإدارات بالمؤسسة، ومسؤولين من القيادة العامة لشرطة دبي وخدمة الأمين، مركز دبي للأمن الإلكتروني ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والمدعوين من مدراء الأمن الخاص بكل القطاعات الحيوية في الإمارة.

وتضمن الملتقى الذي من المقرر عقده سنوياً جلسات توعية نقاشية لمدراء الأمن حول الإجراءات والممارسات التي يتعين على مدراء الأمن الخاص الإلمام بها وتفعيلها قبل الاستعداد لاحتفالات رأس السنة، التي طالما تميزت إمارة دبي بتنظيمها في كل أنحاء الإمارة بمستويات منقطعة النظير من الإبهار التقني مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وبدأ الملتقى بمحاضرة تعريفية من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بعنوان «إجراءات التوطين في القطاع الخاص»، والتي تهدف إلى تعزيز مستهدفات التوطين في قطاع مدراء الأمن.