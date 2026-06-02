حمدان بن محمد: تكامل القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالمياً

تفقد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو.

وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشدداً على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات، وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة فرق عمل دبي وشركائها حول العالم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة تدفع مسيرة التنمية نحو آفاق أرحب.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تفقدت سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واطلعت على خططها الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وأكدنا أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية".

وأضاف سموه: "مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي، واتخاذ الخطوات العملية لتوفير مختلف أشكال الدعم والتسهيلات، وتبني الحلول المبتكرة التي تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وتضمن قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات، ونحن نثق بقدرة فرق دبي وشركائها من حول العالم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة تدفع مسيرتنا التنموية لآفاق جديدة".