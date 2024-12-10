«دبي الخيرية» تطلق «شتاؤهم دافئ بعطائكم» في 3 قارات

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملة «شتاؤهم دافئ بعطائكم» لمواجهة مخاطر شتاء 2024 - 2025، وذلك في إطار سعيها المستمر لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأسر المتعففة والمتضررة من الظروف المناخية القاسية في المناطق ذات البرد القارس عبر العالم.

وتنفذ «دبي الخيرية» هذه الحملة حملتها في العديد من البلدان خارج الدولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالتنسيق مع ممثليها من الهيئات المحلية في هذه البلدان. وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر مثل الأغطية، والملابس الشتوية، والوقود، والفحم الحجري، والدفايات، وسخانات المياه، وشبكات التدفئة للمساجد ومساكن الفقراء، وغيرها من الاحتياجات التي تساهم في حماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة، والحد من تفشي أمراض الشتاء.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «إن (شتاؤهم دافئ بعطائكم) تأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية التكاتف في مواجهة الأزمات، وحرصنا على أن نخطو خطوات أرحب من التوسع الكمي والكيفي في المشاريع والبرامج الموجهة للفئات والشرائح الأكثر ضعفاً، بما يخفف العبء عنهم ويحسن نوعية حياتهم، ويسهم في تكريس نهج دولتنا الإمارات التي تُسيّر الحملات الإنسانية المتنوعة إلى البلدان الأكثر حاجة».

وأضاف: «إن الحملة تجسيد لقيم التكافل والتضامن التي تربطنا بالمستفيدين منها؛ ونرى ذلك في عيون الأطفال المتضررين شوقاً للدفء والحنان، وفي وجوه كبار السن تعبيراً عن الشكر والتقدير لكل من يقدم لهم يد العون. ولذا ندعو الجميع (أفراداً ومؤسسات) إلى أن يكونوا جزءاً من هذا العمل الخيري الجليل، فكل تبرع يمثل فرصة لتغيير حياة شخص ما».

وأوضح المدير التنفيذي أن الجمعية وفرت للمتبرعين وسفراء الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني؛ كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.