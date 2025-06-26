مكتوم بن محمد: عام هجري جديد نستذكر فيه أعظم رحلة في التاريخ

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، متمنياً سموه أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية.

وكتب سموه في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "عام هجريٌ جديد نستذكر فيه أعظم رحلةٍ في التاريخ، ونستلهم منه قيم الإيمان والصبر والعزائم".

وأضاف سموه: "في ذكرى الهجرة النبوية نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية وأن تحظى أوطاننا بمزيدٍ من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".