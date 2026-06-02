«صوتك مسموع» تستمع لآراء العمال حول الخدمات الشرطية

نظم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة الخوانيج مبادرة «صوتك مسموع» ضمن فعاليات «ملتقى الطي المجتمعي» لفئة العمال بمنطقة الطي، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.وشهدت المبادرة إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من فئة العمال.

حيث أتاحت لهم فرصة طرح استفساراتهم ومناقشة مختلف الخدمات المُقدمة لهم بشكل مباشر مع المختصين، وذلك في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تعزيز قنوات التواصل مع جميع فئات المجتمع.وشارك في المبادرة ممثلون عن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة الخوانيج ومركز شرطة الضواحي، ومركز «التواصل مع الضحية»، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارة التوعية الأمنية وإدارة العلاقات المجتمعية.

حيث قاموا بالرد على الاستفسارات وتقديم التوعية والإرشادات والنصائح اللازمة في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.وأكدت فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تمثل إحدى المبادرات المجتمعية المهمة التي تعكس نهج القيادة العامة لشرطة دبي في الاستماع إلى أفراد المجتمع وتعزيز التواصل المباشر معهم، مشيرة إلى أنها توفر منصة تفاعلية تتيح للجمهور التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وطرح استفساراتهم بكل شفافية.