«كهرباء دبي» و«الاتحاد للقطارات» تبحثان وضع معيار عالمي للبنية التحتية منخفضة الكربون

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، وفداً رفيع المستوى من «الاتحاد للقطارات»، شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، برئاسة محمد عبدالله الشحي، رئيس قطاع المشاريع، وأحمد لوتاه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبنية تحتية متكاملة عالمية المستوى ومستقبل مستدام، وأكدا حرصهما على العمل المشترك لوضع معيار عالمي للبنية التحتية منخفضة الكربون، وتسريع تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج رائد للتنمية الوطنية المستدامة على المستوى العالمي.

وأشاد معالي سعيد الطاير بدور «الاتحاد للقطارات» باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام والتكامل الوطني، فضلاً عن كونها محفزاً رئيسياً لتحقيق التطلعات الوطنية المستقبلية، مؤكداً أهمية شبكة السكك الحديدية بوصفها عاملاً تمكينياً محورياً لدعم طموحات الدولة التنموية طويلة الأمد.

وسلّط معاليه الضوء على خبرة هيئة كهرباء ومياه دبي الواسعة في مجالات الطاقة والتقنيات الذكية، مؤكداً دورها المحوري في تعزيز مكانة «الاتحاد للقطارات»، كركيزة أساسية للخدمات اللوجستية والنقل في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن ريادة الهيئة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُكمّل الدور الاستراتيجي لـ«الاتحاد للقطارات»، ما يفتح آفاقاً واعدة للتكامل بين القطاعات، بدءاً من تزويد شبكات السكك الحديدية بالطاقة النظيفة، وصولاً إلى تطوير ممرات نقل ومرافق ذكية ومستدامة تُشكّل نموذجاً رائداً للتنمية الوطنية منخفضة الكربون.