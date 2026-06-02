دروس في مساجد دبي لترسيخ الوعي الديني

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة «دروس مساجد إمارة دبي» خلال شهر يونيو، ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ الوعي الديني الوسطي، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستقراراً، وذلك حرصاً على تعزيز الوعي الديني الرصين، وتعميق الارتباط بالهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة.

وتتناول الدروس عدداً من المحاور الإيمانية والتربوية التي تسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، من أبرزها: «من محاسن الإسلام وضوح مصادر التلقي»، و«خطورة الفتوى بغير علم»، و«فضل الصدق»، و«من محاسن الإسلام: مراعاة الحكمة والمصلحة في التشريع»، إلى جانب دروس حول الهجرة النبوية، وأسماء الله الحسنى وإحصاؤها.