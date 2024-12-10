عروض مميّزة للاستمتاع بفعاليات رأس السنة على متن وسائل النقل البحري

تُقدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي عروضاً خاصةً وخدمات مميّزة خلال فعاليات رأس السنة الميلادية الجديدة (2025) الموافق يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري 2024 وذلك من على وسائل النقل البحري (تشمل فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي).

وتنطلق رحلات خدمة فيري دبي من محطة مرسى دبي مول للفيري ومحطة الغبيبة ومحطة بلو واترز ما بين الساعة 10:00 مساءً و 10:30 مساءً ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (350) درهماً للدرجة الفضية و(525) درهماً للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال) ما بين 2 إلى 10 سنوات) ومجانا للأطفال أقل من عامين.

فيما تنطلق رحلات التاكسي المائي من محطة مارينا مول (مرسى دبي) ويبلغ سعر حجز التاكسي المائي كاملاً 3750 درهماً. وتنطلق العبرة من محطة الجداف ومحطة الفهيدي ومحطة الغبيبة للنقل البحري ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد في العبرة 150 درهماً ومجاناً للأطفال أقل من عامين. وتبدأ الوسيلتان بالعمل في الساعة 10:00 مساءً و10:30 مساءً وتنتهي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

ويمكن للجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الالكتروني marinebooking@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات التاكسي المائي، فيري دبي والعبرة.

تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات من المقيمين والزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للابتهاج بهذه المناسبة السنوية السعيدة.

وتُعَدُّ هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها ليعيش الناس تجربة سعيدة من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، العبرة والتاكسي المائي) لمشاهدة لحظات الاحتفال الكرنفالي المدهش والمبهر المنطلق من برج خليفة وبرج العرب وأتلاتنس وبلو واترز وأبراج شاطئ جميرا عبر الواجهة البحرية لدبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة خلال رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري.

الجدير بالذكر أن فيري دبي والتاكسي المائي والعبرة تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظرا لاستمتاعهم عند التنقّل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي، التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية والمناطق التراثية والفنادق الفخمة.