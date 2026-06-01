"طرق دبي" تنقل 8.2 ملايين راكب خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقّل المشترك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية 2026 ميلادية، (من الاثنين 25 مايو إلى الجمعة 29 مايو)، بلغ 8 ملايين و200 ألف راكب.

وقد بلغ عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة المذكورة، 3 ملايين و300 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 114.3 ألفاً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليون و730 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 304.3 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) مليونين و300 ألف راكب، فيما سجّلت أعداد ركاب التنقّل المشترك (التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات والحافلات عند الطلب) 402.7 ألف راكباً.