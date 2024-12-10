«حمدان بن راشد للعلوم» تشارك في ملتقى أوروبي لدعم المواهب

شارك مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في الملتقى السنوي للشبكة الأوروبية لدعم المواهب (ETSN)، الذي انعقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري بمشاركة 25 مركزاً من مراكز المواهب حول العالم. ويعد هذا الحدث فرصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لدعم ورعاية الموهوبين.

وتضمن الملتقى السنوي جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية استعرضت إنجازات المراكز المشاركة، إضافة إلى أنشطة ثقافية وجولات لتعزيز التبادل المعرفي. وشملت الدول المشاركة في الملتقى سلوفينيا، المجر، التشيك، كرواتيا، النمسا، ليتوانيا، اليونان، سويسرا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، أيرلندا، بيرو، تركيا، الهند، والإمارات العربية المتحدة.

وصرّحت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار: «تُعّد مشاركتنا في الملتقى السنوي للشبكة الأوروبية لدعم المواهب تأكيداً على التزامنا بدورنا الفاعل في تطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة لدعم الموهوبين. وهذا النّوع من الملتقيات يتيح لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع خبراء عالميين، ومناقشة أحدث الممارسات التي تعزّز الابتكار والتميّز في هذا المجال. ونحن ملتزمون بتمكين الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم حلول تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم».

وقدّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار خلال الملتقى استعراضاً شاملاً لمبادراته الرائدة التي تركز على التعرف المبكر على الموهوبين وتنمية مهاراتهم، مع التركيز على مبادئ العدالة والابتكار في التعليم. ولاقت هذه العروض صدى واسعاً بين المشاركين، مما أدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.