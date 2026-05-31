توعية مرورية لسائقي شركات التوصيل في دبي

أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على نشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.

جاء ذلك خلال لقاء القيادة العامة لشرطة دبي مع الشركات المتخصصة في توصيل الطلبات «طلبات، وديليفرو، ونون والشركات اللوجستية الأخرى»، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض العميد عصام العور خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل السائقين، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة هذا النوع من الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد تسببها على الطريق، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، وتجنب مخاطر الاستخدام غير الآمن وتوافر وسائل الأمان والسلامة، ودور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل خلال الفترة الماضية.

ونوه العميد عصام العور بضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة مركبة لا تتوافر فيها اشتراطات وإجراءات السلامة المرورية، وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، كل ذلك يشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

وفي الختام، أكد العميد عصام العور أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون وتسخير جميع الإمكانات، والخروج بعدة مقترحات ومخرجات للحد من الحوادث المتعلقة بأصحاب شركات التوصيل، إضافة إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها خدمة الصالح العام.