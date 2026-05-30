«التزامكم سعادة» في شرطة دبي تعزز الوعي بالالتزامات الرياضية

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، فعالية توعوية لطلبة مدرسة «نكست جينيريشن» الخاصة بمنطقة البرشاء، بهدف نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم»، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية خاصة في فئة طلبة المدارس، لترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».

ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.