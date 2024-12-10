90 ألف مستفيد من مبادرات «جمارك دبي» التطوعية في 9 أشهر

تخطى عدد المستفيدين من مبادرات دائرة جمارك دبي التطوعية 90 ألف مستفيد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث نفذت الدائرة 23 مبادرة تطوعية في مجالات مجتمعية مختلفة، وقد بلغ عدد الساعات ما يزيد عن 3 آلاف ساعة تطوعية لـ669 متطوعاً من موظفي جمارك دبي، ويأتي هذا الإنجاز بتوجيهات ودعم من القيادة العليا بالدائرة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز قيم العطاء والمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع، مع حرص الدائرة على حث موظفيها على استثمار العمل التطوعي الأمر الذي يُسهم في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي لبناء مستقبل مشرق معتمد على الشراكة وتحمل المسؤولية.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: يمثل العمل التطوعي ركيزة أساسية، إذ أسست جمارك دبي إطاراً للعمل التطوعي وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التكافل المجتمعي والتنمية المستدامة في المجتمع، لِما تُسهم به المبادرات التطوعية من تحسين في حياة الأفراد من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والشعور بالمسؤولية بين المتطوعين، وذلك بالتعاون مع شركاء جمارك دبي الاستراتيجيين، والجمعيات الخيرية المعتمدة بالدولة.

وفي ذات السياق، قال فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي: فتحَ مجال العمل التطوعي في الدائرة آفاقاً جديدة للموظفين للمشاركة الفعالة وإحداث الأثر المجتمعي في تعزيز ثقافة التطوع، ودعم روح الفريق، وبناء الشعور بالرضا للموظفين لمشاركتهم في المبادرات التطوعية.