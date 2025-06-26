مواقف دبي مجانية غداً خلال عطلة العام الهجري الجديد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أن جميع المواقف العامة ستكون غداً الجمعة مجانية، خلال عطلة العام الهجري الجديد 1447، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، على أن يستأنف تطبيق التعرفة من السبت المقبل.

كما أعلنت الهيئة عن مواعيد العمل في جميع خدماتها، غداً الجمعة خلال العطلة، وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات».

وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة الطرق والمواصلات مغلقة خلال العطلة، وستعمل المراكز الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة، وستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة على أن يستأنف الدوام الرسمي بعد غد السبت.

وأعلنت مواعيد عمل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي، وترام دبي 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي.

إقامة دبي

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن مواقيت العمل الرسمية خلال العطلة، وأكدت الإدارة العامة حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات بسلاسة وكفاءة خلال فترة الإجازة.

مشيرة إلى أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي – مبنى 3 (صالة القادمين) سيواصل عمله كالمعتاد على مدار24/7 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، لتقديم الدعم الكامل للمسافرين والمتعاملين، وضمان انسيابية الإجراءات في المنافذ الجوية.

كما يواصل مركز سعادة المتعاملين في العوير استقبال المتعاملين من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 8:00 مساء، بما يعزز مرونة الوصول إلى الخدمات، ويسهل إنجاز المعاملات في أوقات مناسبة.

وأشارت إقامة دبي إلى أن قنواتها الرقمية متاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.gdrfad.gov.ae، وتطبيقات الهواتف الذكية GDRFA Dubai و DubaiNow، داعية الجمهور إلى الاستفادة منها لإنجاز معاملاتهم بكل يُسر وفعالية، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزز تجربة المتعامل.

كما يمكن التواصل مع الإدارة والاستفسار عن أي خدمة عبر مركز الاتصال المجاني «آمر» 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين.

وبهذه المناسبة رفعت إقامة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم، سائلة المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.