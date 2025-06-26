«إقامة دبي» تطلق النسخة 2 من مبادرة «الوجه المثالي»

تُطلق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي النسخة الثانية من مبادرة «الوجه المثالي»، استمراراً في ترسيخ السلوك الإيجابي، وتعزيز الصورة الحضارية لدبي كمدينة تتجلّى فيها قيم الاحترام في تفاصيل الحياة اليومية.

تأتي المبادرة تحت شعار: «هذه دبي التي نريد»، مستلهمة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

«تحية لمن يرسم ابتسامة.. أو يُدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر.. هذه دبي التي نريد»، لتؤكد على دور الأفراد، مواطنين ومقيمين وزوّاراً، في عكس الوجه الحقيقي لدبي التي نعتز بها.

تُجسّد مبادرة «الوجه المثالي 2» رؤية الإمارات في جعل الخدمة رسالة والسلوك الإنساني عنواناً، وتُترجم توجه إقامة دبي لأن تكون الأقرب إلى الناس والأكثر تجسيداً لقيم الدولة.

وتأتي بصيغة مجتمعية رقمية وميدانية تُبرز سلوكيات ملهمة تعبّر عن «دبي التي نريد»، وتحفّز موظفي إقامة دبي، والعاملين في المطارات، والمسافرين.

والمجتمع الرقمي، وسكان وزوّار الإمارة على تبنّي مبادئ اللطف والمبادرة والاحترام، وتحويل كلمات القيادة إلى واقع يومي يعكس الوجه الإنساني لدبي. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي:

«الوجه المثالي ليس مجرد لقب، بل انعكاس لما نؤمن به من قيم. تصرف بسيط قد يترك أثراً لا يُنسى، وكل فرد يمكن أن يكون سفيراً لدبي في لحظة إنسانية صادقة».

وتعتمد آلية التنفيذ على ركن تفاعلي في مطار دبي الدولي «مبنى 3 – المغادرين» يضم شاشة وكاميرا توثق اللحظات الإنسانية، ويتم فيه منح بطاقة شكر موقعة بعبارة: «الوجه المثالي، وهذه دبي التي نريد».

كما تشمل منصة رقمية تعرض قصصاً ملهمة وتستقبل تعهدات إلكترونية، مدعومة بمحتوى تفاعلي من قلب المطار، إلى جانب دعوة للمشاركة بالوسم #أنت_الوجه_المثالي لنشر المواقف الإنسانية.

وتأتي هذه النسخة استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شهدت أكثر من 10 آلاف تعهد، وتكريم 30 ألف سلوك إيجابي، إلى جانب أكثر من 61 مليون مشاهدة و243 ألف تفاعل رقمي. وقد تم توسيع نطاق النسخة الحالية وربطها برؤية القيادة في صنع دبي التي نريد، لتكون أكثر حضوراً وتفاعلاً في الميدان والوعي المجتمعي.