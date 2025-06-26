«جمارك دبي»: فريق وطني 100% يتصدى لمحاولات تهريب المخدرات

أكدت جمارك دبي في مختلف المنافذ والمراكز الجمركية في دبي، مواصلة جهودها المكثفة لمكافحة تهريب المخدرات، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار هذه الآفة، وتؤدي الدائرة دوراً رئيسياً في التصدي لمحاولات التهريب.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أكد ياسر المسلمي، استشاري أول الشؤون الجمركية والمشرف على قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن إمارة دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في مواجهة تهريب الممنوعات.

وأضاف: بفريق وطني بنسبة 100 % رؤيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وهي أحد محاور استراتيجيتنا، ولدينا تعاون وثيق ومتكامل مع الجهات ذات الصلة في مكافحة تهريب المخدرات.